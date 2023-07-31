Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Intip 2 Uang Koin Emas Khusus Gambar Presiden Indonesia

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |07:44 WIB
Intip 2 Uang Koin Emas Khusus Gambar Presiden Indonesia
Koin. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ada 2 uang koin berbahan logam emas gambar Presiden Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) dalam edisi terbatas dan jumlahnya tidak banyak. Uang khusus 2 gambar Presiden Indonesia ini dibuat untuk memperingati 100 tahun pemimpin Indonesia dan 50 tahun kemerdekaan Indonesia.

Berikut ini uang koin khusus yang diterbitkan BI bergambar 2 wajah Presiden Indonesia seperti dilansir situs resmi BI, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

 BACA JUGA:

1. Uang Koin Rp500.000

BI menerbitkan uang koin pecahan Rp500.000 gambar Soekarno untuk memperingati 100 tahun pemimpin Indonesia.

Pada gambar bagian muka uang koin pecahan Rp500.000 ini terdapat Lambang Negara Burung Garuda dengan teks 'BANK INDONESIA'. Lalu ada Logo Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno dengan tahun penerbitan 2001.

 BACA JUGA:

Sementara, gambar belakang Bung Karno Proklamator Republik Indonesia dengan teks '100 TAHUN BUNG KARNO (1901-2001)' serta teks nominal Rp500.000

Uang ini terbuat dari bahan logam emas kadar 0,999 dengan berat 15 gram. Uang ini memiliki diameter 28,2 mm dan teknik cetak proof.

2. Uang Koin Rp850.000

BI menerbitkan uang koin pecahan Rp850.000 gambar Soeharto untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia.

Halaman:
1 2
