HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Transportasi Online Jadi Pesaing Baru Grab dan Gojek

Hafizhuddin , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |05:09 WIB
5 Transportasi Online Jadi Pesaing Baru Grab dan Gojek
Transportasi Online Pesaing Gojek dan Grab. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Deretan pesaing Gojek dan Grab di aplikasi pemesanan transportasi online Indonesia.

Selain Gojek dan Grab, sudah banyak lho aplikasi taksi dan ojek online lainnya.

Banyaknya aplikasi ini menumbuhkan kecenderungan berkompetisi yang tinggi antar platformnya. Masing-masing menawarkan jasa maupun tarif agar bisa menarik para pelanggan sebanyak-banyaknya.

Berikut deretan aplikasi transportasi online tersebut:

1. Nujek

Nujek atau Nusantara Ojek merupakan aplikasi ojek online yang dibuat oleh santri-santri Nahdlatul Ulama (NU). Mereka mengenakan tarif hanya Rp7.000 untuk 4 kilometer pertama. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pelanggan muslim untuk memilih driver pria atau wanita.

2. Anterin

Lalu ada Anterin yang sudah dirilis sejak 2017. Satu hal unik yang membedakan Anterin dari aplikasi transportasi online lainnya adalah keleluasaan driver memilih pelanggan yang akan diantar.

3. Buroq

Tidak berhenti di nama brandnya, nama-nama layanan Buroq juga menarik. Selain menamakan layanan utamanya (ojek) dengan ‘Buroq’, mereka menamakan layanan taksinya dengan ‘Kereta Kencana’, juga layanan pesan-antar dengan ‘Hidangan Surga’.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
