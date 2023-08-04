Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Aplikasi Ojek Online Selain Grab dan Gojek, Apa Saja?

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |06:39 WIB
Deretan Aplikasi Ojek Online Selain Grab dan Gojek, Apa Saja?
Aplikasi ojek online (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Siapa yang tidak tahu Grab dan Gojek sebagai layanan transportasi ojek online terbesar di Indonesia. Alasannya adalah karena ojek online bisa memudahkan aktivitas sehari-hari.

Namun tanpa disadari, saat ini mulai banyak bermunculan layanan ojek online baru yang beroperasi di Indonesia.

Berikut Okezone rangkum 18 ojek online selain grab dan gojek, Jumat (4/8/2023):

1. Maxim

Maxim adalah layanan penyedia transportasi daring yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2018. Tahun ini Maxim merayakan tahun ke 5 operasionalnya di Indonesia. Kini layanan Maxim telah tersedia di lebih dari 200 kota di seluruh Indonesia dan akan terus berkembang menjangkau lebih banyak kota lainnya.

2. inDriver

inDriver menjadi salah satu aplikasi taksi dan ojek online terbaik. Satu hal yang menjadi kelebihan dari layanan inDriver adalah pengguna yang dapat nego tarif perjalanan dengan driver.

3. Anterin

Anterin menjadi layanan ojek online yang memiliki pilihan tarif terjangkau. Pada layanannya, Anterin menyediakan beberapa pilihan tarif yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Selain itu, pelanggan juga dapat memilih kendaraan atau pengemudi yang ingin mereka naiki.

4. Asia Trans

ASIA TRANS merupakan layanan ojek online yang telah hadir di berbagai kota di Indonesia. Dengan bekerja sama dengan e-wallet Doku, ASIA TRANS memudahkan setiap pelanggannya untuk melakukan pembayaran.

Halaman:
1 2
