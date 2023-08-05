Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Top Losers dari JATI hingga MPPE

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |15:06 WIB
10 Saham <i>Top Losers</i> dari JATI hingga MPPE
Saham Paling Lemah di Pekan Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang mengalami penurunan signifikan selama perdagangan pekan ini. Seperti saham PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) yang ambruk hingga 43,64%.

Kemudian PT Tira Austenite yang merupakan penghuni papan pemantauan khusus. TIRA terpuruk 38,10% pekan ini, berakhir di Rp234 per saham.

Sepanjang tahun ini, saham TIRA terbenam 41,21% dan tak pernah sekali pun berada di zona hijau sejak 11 Juli 2023.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (5/8/2023), berikut adalah daftar penghuni top losers pekan ini:

1. PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) tertekan 43,64% di Rp62 dari Rp110.

2. PT Tira Austenite Tbk (TIRA) terkapar 38,10% di Rp234 dari Rp378.

3. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) terpuruk 37,31% di Rp252 dari Rp402.

4. PT Idea Indonesia Akademi Tbk (IDEA) tergelincir 36,67% di Rp76 dari Rp120.

5. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) merosot 31,82% di Rp15 dari Rp22.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/278/3152909/saham-a1PC_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 126 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/278/3150779/saham-SIrl_large.jpg
Daftar 10 Saham dengan Kenaikan Tertinggi di Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/278/3146684/ihsg-5nyE_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 7.210, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/278/3143152/pergerakan_saham-c2oY_large.jpg
Investor Asing Catatkan Net Buy Rp1,47 Triliun saat IHSG Lesu, Ini 5 Saham Paling Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142918/ihsg-cKNw_large.jpg
Daftar 10 Saham yang Bikin Investor Cuan dalam 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142914/ihsg-e7J6_large.jpg
IHSG Sepekan Melemah 0,53%, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp12.420 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement