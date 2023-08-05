10 Saham Top Losers dari JATI hingga MPPE

Saham Paling Lemah di Pekan Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang mengalami penurunan signifikan selama perdagangan pekan ini. Seperti saham PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) yang ambruk hingga 43,64%.

Kemudian PT Tira Austenite yang merupakan penghuni papan pemantauan khusus. TIRA terpuruk 38,10% pekan ini, berakhir di Rp234 per saham.

Sepanjang tahun ini, saham TIRA terbenam 41,21% dan tak pernah sekali pun berada di zona hijau sejak 11 Juli 2023.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (5/8/2023), berikut adalah daftar penghuni top losers pekan ini:

1. PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) tertekan 43,64% di Rp62 dari Rp110.

2. PT Tira Austenite Tbk (TIRA) terkapar 38,10% di Rp234 dari Rp378.

3. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) terpuruk 37,31% di Rp252 dari Rp402.

4. PT Idea Indonesia Akademi Tbk (IDEA) tergelincir 36,67% di Rp76 dari Rp120.

5. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) merosot 31,82% di Rp15 dari Rp22.