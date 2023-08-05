Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Seleksi CPNS Segera Dibuka, Cek Jadwal dan Formasinya di Sini

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |08:23 WIB
6 Fakta Seleksi CPNS Segera Dibuka, Cek Jadwal dan Formasinya di Sini
CPNS. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan segera dibuka.

Dia menyebut ada 1 juta formasi dibuka untuk CPNS dan PPPK.

 BACA JUGA:

Berikut dirangkum Okezone fakta tentang tes CPNS 2023, Sabtu (5/8/2023).

1. Jadwal Tes CPNS 2023

Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengungkapkan terkait proses seleksi CPNS 2023.

"Saat ini kami finalisasi validasi usulan formasi dari kementerian, lembaga, dan pemda, kemudian penetapan formasi bisa dilakukan pada Agustus. Semoga September pembukaan CPNS bisa dilakukan," katanya kepada Okezone, pada 31 Juli 2023.

 BACA JUGA:

2. Tes CPNS 2023 Dibuka untuk Umum

Tes CPNS 2023 dikatakan tidak hanya dibuka melalui jalur sekolah kedinasan, tapi juga dibuka untuk umum.

“Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” kata Abdullah Azwar Anas.

Adapun tes CPNS 2023 dibuka untuk lulusan SMA/SMK, lulusan D3, hingga S1.

3. Skala Formasi Antara CPNS dan PPPK

 

Pada CASN tahun ini, PPPK menjadi prioritas dengan poris sebesar 80%. Sementara 20% sisanya akan diperuntukkan bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
