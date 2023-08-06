5 Fakta IHSG dan Kapitalisasi Pasar Bursa Menurun di Minggu Ini

JAKARTA- Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pencatatan data mengenai data perdagangan selama seminggu ini.

Cukup banyak perubahan yang terjadi, mulai dari indeks komposit hingga nilai transaksi selama sepekan.

Diketahui juga, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di rentang level 6.833,98 sampai 6.934,38 dalam lima hari terakhir. Sepanjang periode 31 Juli hingga 4 Agustus 2023, indeks tampak masih sulit untuk menembus level 7.000.

Berikut ini, rangkuman Okezone mengenai Fakta IHSG Sepekan. Minggu (6/8/2023).

1. IHSG Pekan Ini Melemah

IHSG mengalami penurunan di angka 0,69% di level 6.852,84, dari penutupan akhir minggu lalu di 6.900,23.

2. Adanya Peningkatan Pada Nilai Transaksi Harian Bursa

Peningkatan dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian Bursa, yaitu sebesar 15,63% menjadi Rp11,631 triliun dari Rp10,059 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

3. Frekuensi Transaksi Harian Bursa

Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan jatuh 11,55% menjadi 1.139.039 transaksi dari 1.287.785 transaksi pada pekan lalu.