Transfer BCA ke OVO

JAKARTA - Transfer BCA ke OVO. Bisa dilakukan dengan berbagai cara.

E-Wallet sudah menjadi solusi jitu bagi sebagian besar orang yang mengincar kepraktisan berbelanja. Tanpa perlu membawa berlembar-lembar uang kertas. Serta bisa lebih menghemat tempat dan waktu yang perlu dipersiapkan.

Pengguna hanya perlu melakukan transfer terlebih dahulu ke aplikasi OVO yang sudah terinstall di HP-nya masing-masing, lantas uangnya sudah siap untuk dipakai kemana saja-selama penjual di tempat Anda menuju sudah melayani pembayaran via OVO.

Untuk itu, OVO menyediakan beragam cara untuk memastikan pengguna dari kalangan manapun bisa lebih mudah mengakses layanan keuangannya.

Berikut cara transfer BCA ke OVO atau cara top up OVO lewat BCA, Minggu (6/8/2023):