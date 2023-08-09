Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi: Proyek Terbesar di Dunia Hanya 1, Namanya IKN Nusantara

Hafizhuddin , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:53 WIB
Jokowi: Proyek Terbesar di Dunia Hanya 1, Namanya IKN Nusantara
IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, merupakan proyek terbesar yang ada di dunia saat ini.

"Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Jokowi saat menghadiri Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) 2023 di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu (9/8/2023).

 BACA JUGA:

Jokowi menuturkan Pemerintah Indonesia berani membuka sentra-sentra ekonomi baru dengan membangun IKN di Pulau Kalimantan.

Dia mengungkapkan bahwa sementara ini terdapat 34.000 hektare lahan di IKN yang sudah bisa dibeli.

 BACA JUGA:

Puluhan ribu hektare lahan itu, kata Jokowi, dapat dimiliki dengan dibeli bukan diperoleh gratis.

“(Sebanyak) 34 ribu hektare lahan sudah bisa dibeli. Nggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? tanya ke pak Kepala Otorita IKN. ini peluang, ini peluang,” kata Jokowi.

Halaman:
1 2
