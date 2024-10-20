Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Investasi di Era Jokowi, Realisasi Rp9.117 Triliun dan Sektor Ini Paling Diminati

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |09:09 WIB
5 Fakta Investasi di Era Jokowi, Realisasi Rp9.117 Triliun dan Sektor Ini Paling Diminati
Investasi di RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mencatat realisasi investasi sebesar Rp9.117 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam berbagai sektor ekonomi.

Menteri Investasi Rosan Roeslani menjabarkan, pada periode pertama Presiden Jokowi 2014-2019 total investasi yang masuk sebesar Rp3.294,3 triliun. Sedangkan pada periode kedua, 2019 - 2024 (triwulan III) total realisasi investasi tembus Rp5.823 triliun.

Berikut 5 fakta terkait investasi di era Jokowi yang paling diminati di Indonesia, Minggu (20/10/2024):

1. Sektor infrastruktur dan jasa

Menteri Investasi/Kepala BKPM melaporkan bahwa investasi terbesar selama 10 tahun terakhir masuk ke sektor infrastruktur dan jasa dengan nilai Rp3.665,1 triliun, melebihi sektor manufaktur yang mencapai Rp3.202,5 triliun, serta sektor primer sebesar Rp1.375 triliun.

Pada kuartal III 2024, realisasi investasi mencapai Rp431,48 triliun, dengan sektor infrastruktur dan jasa menjadi penyumbang terbesar.

Halaman:
1 2
