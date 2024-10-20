Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lepas Jokowi Pulang ke Solo, Erick Thohir dan Pak Bas: Terima Kasih Pak!

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |20:08 WIB
Lepas Jokowi Pulang ke Solo, Erick Thohir dan Pak Bas: Terima Kasih Pak!
Menteri PUPR Basuki dan Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) resmi purnatugas setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden kedelapan Republik Indonesia. Jokowi pun langsung pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah pada hari Minggu (20/10/2024).

Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengucapkan salam perpisahan kepada Jokowi yang 10 tahun memimpin Indonesia.

“Terima kasih Bapak Jokowi atas pengabdiannya selama 10 tahun memimpin Indonesia,” ujar Erick dan Pak Bas sapaan akrabnya dikutip Instagram resmi Erick Thohir.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Kabinet Indonesia Maju, Budi Arie mengungkap alasan Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) batal menggunakan pesawat komersil. Ia menyebut bahwa pesawat TNI AU yang digunakan Jokowi merupakan permintaan dari Prabowo.

"Enggak jadi, karena memang enggak dikasih. Harus pakai pesawat kenegaraan, iya (permintaan Prabowo)," kata Budi Arie kepada wartawan

Halaman:
1 2
