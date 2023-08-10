Ojek Online Semakin Banyak, Ojol Mana yang Miliki Banyak Konsumen?

JAKARTA – Persaingan aplikasi ojek online saat ini semakin ketat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya aplikasi penyedia jasa tranportasi yang terus menjamur. Tapi, sebenarnya aplikasi ojol mana yang memiliki lebih banyak konsumen?

Diantara banyaknya aplikasi ojol yang tersedia, Gojek, Grab, Maxim dan inDriver menjadi aplikasi yang paling menarik untuk diulas.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) dengan tema “Tren Industri Persepsi Konsumen Jasa Transportasi dan Logistik Online: Transportasi dan Logistik Online Terbukti Tangguh di Gejolak Ekonomi,” banyak konsumen memiliki lebih dari satu aplikasi transportasi online.

Meskipun demikian, Gojek menjadi aplikasi layanan transportasi online yang memiliki lebih banyak konsumen dibanding pesaingnya. Dalam survei tersebut Gojek mengantongi 82% hasil survei. Disusul Grab pada urutan selanjutnya dengan hasil 53%. Kemudian diikuti oleh Maxim sebesar 19,6 % dan InDriver sebesar 4,9%.

Begitu juga dengan segmen logistik online di mana banyak UMKM dan pedagang online yang lebih memilih untuk menggunakan jasa Gojek dengan porsi sebesar 64%, sedangkan Grab 42%, ShopeeXpress 28%, Lalamove 18,7% AnterAja 10,9%, NinjaXpress 7,8%, dan terakhir Deliveree 5,4%.