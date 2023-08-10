Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ojek Online Semakin Banyak, Ojol Mana yang Miliki Banyak Konsumen?

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:39 WIB
Ojek Online Semakin Banyak, Ojol Mana yang Miliki Banyak Konsumen?
Ojek online. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Persaingan aplikasi ojek online saat ini semakin ketat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya aplikasi penyedia jasa tranportasi yang terus menjamur. Tapi, sebenarnya aplikasi ojol mana yang memiliki lebih banyak konsumen?

Diantara banyaknya aplikasi ojol yang tersedia, Gojek, Grab, Maxim dan inDriver menjadi aplikasi yang paling menarik untuk diulas.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) dengan tema “Tren Industri Persepsi Konsumen Jasa Transportasi dan Logistik Online: Transportasi dan Logistik Online Terbukti Tangguh di Gejolak Ekonomi,” banyak konsumen memiliki lebih dari satu aplikasi transportasi online.

Meskipun demikian, Gojek menjadi aplikasi layanan transportasi online yang memiliki lebih banyak konsumen dibanding pesaingnya. Dalam survei tersebut Gojek mengantongi 82% hasil survei. Disusul Grab pada urutan selanjutnya dengan hasil 53%. Kemudian diikuti oleh Maxim sebesar 19,6 % dan InDriver sebesar 4,9%.

Begitu juga dengan segmen logistik online di mana banyak UMKM dan pedagang online yang lebih memilih untuk menggunakan jasa Gojek dengan porsi sebesar 64%, sedangkan Grab 42%, ShopeeXpress 28%, Lalamove 18,7% AnterAja 10,9%, NinjaXpress 7,8%, dan terakhir Deliveree 5,4%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement