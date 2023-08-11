Ini Penyebab Driver Ojol Maxim Tak Dapat Orderan

JAKARTA – Aplikasi ojek online (ojol) Maxim memiliki standar dalam menentukan driver mana yang akan mendapat orderan.

Aplikasi Maxim belakangan sering mendapat keluhan perihal masalah yang ada dalam sistemnya.

Seperti masalah orderan Maxim yang sering tidak muncul dan orderan Maxim yang tidak bisa diselesaikan.

Imbasnya para driver tidak bisa memperoleh pemasukan dari layanan antarnya padahal sudah terdaftar sebagai mitra Maxim.

Lantas bagaimana driver Maxim mendapat orderan?

Maxim memiliki sistem di mana orderan akan diberikan secara otomatis lewat aplikasi.