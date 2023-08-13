Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Alasan Starbucks Lebih Laku di Indonesia Dibanding Vietnam

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |06:04 WIB
Alasan Starbucks Lebih Laku di Indonesia Dibanding Vietnam
Alasan Starbucks tidak laku di Vietnam. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Starbucks tidak laku di Vietnam dibanding Indonesia menarik untuk diulas. Berdasarkan laman resmi Starbuck, gerai kopi ini memiliki sebanyak 326 cabang di seluru penjuru Indonesia.

Jumlah tersebut rupanya cukup berbanding terbalik dengan Vietnam. Pasalnya, di negara tersebut Starbuck hanya memiliki sekitar 92 gerai saja. Hal ini disebut-sebut karena Starbuck di Vietnam tidak laku.

 BACA JUGA:

Melansir dari laman Vietnam Investment Review (VIN), kehadiran Starbuck di Vietnam rupanya tak begitu diterima oleh pecinta kopi negara tersebut karena beberapa alasan. Salah satunya harganya yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kopi buatan kafe lokal.

 BACA JUGA:

Sean T Ngo seorang CO VF Franchise Consulting mengatakan mahalnya kopi Starbuck bisa terjadi karena Vietnam memberlakukan bea masuk yang sangat tinggi untuk mengimpor biji kopi.

Halaman:
1 2
