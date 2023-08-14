Progres Pembangunan IKN Baru 38,1%, Ini Rinciannya

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengatakan progres capaian pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur mencapai 38,1%.

"Status total progres pembangunan IKN untuk gelombang (batch) pertama per 3 Agustus mencapai 38,1%," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Danis Sumadilaga dikutip Antara di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Danis menambahkan, pembangunan IKN gelombang pertama meliputi proyek-proyek yang pembangunannya dimulai dari tahun 2021, seperti pembangunan Jalan Tol Akses IKN tahap 1, Bendungan Sepaku Semoi, Istana Negara dan Kantor Presiden.

Selain gelombang pertama, Kementerian PUPR juga melaksanakan pembangunan IKN gelombang kedua.

Gelombang kedua meliputi proyek-proyek yang penandatanganan kontraknya dimulai pada April - Mei 2023 seperti gedung kementerian koordinator 2 dan rumah rusun ASN IKN.