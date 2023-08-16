Banyak Driver Ojol Batuk, Demam hingga Kelelahan Imbas Polusi Udara Buruk

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wicaksono, meminta pemerintah sediakan sarana kesehatan bagi driver ojol.

Polusi udara di Jakarta yang kian memburuk membuat sejumlah driver ojol yang profesinya mengharuskan terus berada di jalanan mengeluhkan kesehatannya.

Igun mengatakan meskipun para driver ojol sudah menggunakan masker ketika beroperasi.

Hal itu tidak banyak membantu mengurangi dampak kualitas udara yang buruk. Sebab nyatanya banyak driver ojol yang mengalami gangguan pernapasan setelah beroperasi selama 10-12 jam.

Atas hal tersebut, Igun berharap agar pemerintah bisa segera memperbaiki kualitas udara khususnya di Jakarta. Lalu, juga terdapat solusi kesehatan bagi driver ojol agar operasional driver ojol tidak terkena dampak dari menurunnya kualitas udara di Jakarta.