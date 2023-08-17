Hilirisasi Harga Mati! Jokowi Tidak Ingin RI Jadi Bangsa Pemalas

JAKARTA – Indonesia memiliki kekayaan SDA yang berlimpah. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi untuk mengolah sumber daya alam (SDA). Kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia tidak cukup untuk membangun negara ini.

Menurut Jokowi, di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.

"Tapi kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya. Tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan, Indonesia tidak boleh seperti itu," kata Jokowi, Rabu, 16 Agustus 2023.

Jokowi menegaskan Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya.

"Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi," katanya.