Kenapa Barang-Barang di Miniso Dijual Murah? Begini Penjelasannya

JAKARTA - Mungkin masih banyak yang bertanya kenapa barang-barang di Miniso dijual murah? Pertanyaan semacam ini sering terlintas di pikiran banyak orang ketika masuk ke dalam gerainya.

Faktanya bukan hanya sekedar murah, Miniso pun memiliki koleksi barang-barang yang unik sebagai kekuatan utama menarik segmen pelanggan mereka.

Melansir berbagai sumber, Jumat (18/8/2023), Miniso pertama kali hadir sejak tahun 2013 yang berlokasi di Guangzhou, China. Kota ini jelas berbeda dari imejnya yang lekat dengan Jepang seperti yang selama ini diciptakan.

Memang sosok pendiri Miniso adalah duo bernama Miyake Jyunya, seorang desainer Jepang, dan Ye Guo Fu yang berasal Tiongkok. Keduanya membawa konsep yang baru dan unik dalam industri ritel dunia. Beruntung strategi mereka diterima dan Miniso bisa mendapatkan kesuksesan besar di berbagai negara.