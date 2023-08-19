Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Kelebihan Maxim Dibanding Ojol Lainnya

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |04:21 WIB
Intip Kelebihan Maxim Dibanding Ojol Lainnya
Intip Kelebihan Maxim. (Foto: Okezone.com/MNC)
A
A
A

JAKARTA - Sekarang ini transportasi online sedang banyak bertumbuh di Indonesia. Ada yang kelebihan dan juga kekurangannya.

Berbagai transportasi online atau penyediaan jasa ojek, seperti Gojek, Grab, dan Maxim masih banyak kekurangan tetapi bukan berarti tidak memiliki kelebihan.

Banyak juga kelebihan dari Maxim yang mungkin harus kita ketahui agar tidak selalu memandang buruknya saja. Tetapi sebenarnya menggunakan layanan yang mana pasti dipertanyakan mengenai fungsinya.

Apakah, sesuai sama kebutuhan kita atau tidak, lalu apakah kelebihan atau kekurangan dari Maxim membuat kita harus berpindah dan menggunakannya ke transportasi lain.

Mungkin yang bisa mengetahui apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari Maxim:

Kelebihan yang ada di Maxim bisa berupa harga yang relatif murah jika dibandingkan kompetitornya, dimana tarif untuk Maxim bike sendiri mulai dari Rp8.000 untuk 3,05 KM pertama.

Halaman:
1 2
