HOME FINANCE

Menko Airlangga dan Mendag Kanada Dorong Akselerasi Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dengan Kanada

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |09:39 WIB
Menko Airlangga dan Mendag Kanada Dorong Akselerasi Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dengan Kanada
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mendag Kanada Mary Ng dorong akselerasi peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia-Kanada (Foto: Dok Golkar)
A
A
A

JAKARTA-Implementasi dan pengembangan kerjasama multi bidang antara Indonesia dan Kanada menjadi prioritas kedua negara dalam menjalin kerjasama bilateral selama beberapa tahun terakhir. Lebih penting lagi, bagi Indonesia, kerja sama ekonomi tersebut dipercepat dengan landasan aturan dan arahan Presiden.

Hal-hal tersebut menjadi pembahasan utama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Mary Ng dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban pada Sabtu siang di Jakarta pada Sabtu (19/08/2023).

“Misi dagang kedua negara yang akan dilakukan dalam waktu dekat, akan berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan peningkatan hubungan ekonomi kedua negara,” ujar Menko Airlangga.

Kanada juga merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia dengan nilai perdagangan antara kedua negara mencapai USD4.3 miliar pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 37,14% dari tahun sebelumnya. Dari sisi investasi, Kanada menempati urutan ke-15 dengan nilai investasi USD964 juta selama periode 2018-2022.

Hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Kanada selama ini dinilai strategis mengingat kedua negara memiliki kepentingan ekonomi yang saling melengkapi. Indonesia dan Kanada merupakan produsen serta pengolah berbagai komoditas penting dan kerjasama antara keduanya dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi di masing

1 2 3
