HOME FINANCE MARKET UPDATE

5 Fakta IHSG Sepekan Merosot tapi Volume Transaksi Harian BEI Meningkat

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |05:16 WIB
5 Fakta IHSG Sepekan Merosot tapi Volume Transaksi Harian BEI Meningkat
IHSG Sepekan Merosot. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA- Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali melakukan pencatatan mengenai perdagangan dalam periode sepekan ini, yakni dari tanggal 14 sampai 18 Agustus 2023.

"Selama sepekan ini, terdapat peningkatan kapitalisasi pasar Bursa sebesar 0,04% menjadi Rp10.060 triliun dari Rp10.056 triliun pada pekan sebelumnya," ujar Pj. S. Sekretaris Perusahaan PT BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, Jakarta.

Berikut ini, telah dirangkum oleh Okezone, fakta-fakta mengenai IHSG Sepekan. Minggu (20/8/2023).

1. Perubahan Rata-rata Nilai Transaksi Harian Bursa

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 12,62% menjadi Rp10.700 triliun dari Rp10.245 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

2. Rata-Rata Volume Transaksi Harian

Adanya peningkatan dalam rata-rata volume transaksi harian selama sepekan.

"Kemudian, rata-rata volume transaksi harian selama sepekan turut meningkat 7,42% menjadi 16,765 miliar lembar saham dari 18,108 miliar lembar saham pada penutupan pekan yang lalu," ungkap Kautsar.

3. Frekuensi Transaksi Harian Bursa

Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan mengalami perubahan sebesar 3,56% menjadi 1.051.405 transaksi dari 1.090.176 transaksi pada pekan lalu.

