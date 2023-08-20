Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Target Presiden Jokowi untuk Kemiskinan dan Pengangguran di Akhir Masa Jabatannya

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |06:47 WIB
6 Fakta Target Presiden Jokowi untuk Kemiskinan dan Pengangguran di Akhir Masa Jabatannya
Target Presiden Jokowi untuk Angka Kemiskinan di Akhir Masa Jabatannya. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka kemiskinan dalam rentang 6,5% hingga 7,5% pada 2024 yang mana dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem.

Sementara, tingkat ketimpangan, rasio gini berada di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.

Berikut merangkum Fakta Okezone, Minggu (19/8/2023) target Jokowi soal kemiskinan dan pengangguran di akhir jabatannya.

1. Kebijakan Belanja Negara

"Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022 tersebut," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan perihal keterangan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, pada Senin, 16 Agustus 2023.

2. Rencana Belanja Negara

Pemerintah sudah merencanakan belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun. Adapun rincian meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun, transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp770,4 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara.

3. Anggaran

Sementara, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun.

Untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

4. Penyediaan Infrastruktur

Kemudian, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Jokowi menyebut, untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan.

"Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara Kementerian/Lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat," katanya.

