HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengapa Harga Kopi Starbucks Mahal? Ternyata Ini Alasannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |20:01 WIB
Mengapa Harga Kopi Starbucks Mahal? Ternyata Ini Alasannya
Kenapa harga kopi starbucks mahal (Foto:Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa harga kopi Starbucks mahal? Ternyata ini alasannya. Ada faktor mengenai harga kopi Starbucks mahal dibandingkan bisnis kopi lainnya.

Beberapa usaha kopi asal Amerika yang tersebar di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan juga memiliki harga tidak ramah kantong. Salah satunya harga kopi Starbuck di Indonesia yang termurah yakni Rp35.000 serta termahal ada yang mencapai Rp70.000 jika menambahkan beberapa topping tambahan.

Lantas mengapa harga kopi starbucks mahal? Ternyata ada tiga alasan yang memengaruhinya.

Alasan pertama adalah kualitas biji kopi yang dimiliki merupakan terbaik dunia. Pemilihan biji ini dilakukan dengan cermat hingga sempurna. Ibaratnya ada kualitas tinggi maka harga produksinya juga mahal.

Alasan kedua adalah biaya tenaga kerja. Starbucks mempekerjakan barista terampil yang meluangkan waktu untuk membuat setiap cangkir kopi dengan tepat. Perhatian terhadap detail ini menambah harga produknya mahal. Alasan ketiga adalah biaya sewa.

Kedai kopi Starbucks biasanya berlokasi di lokasi real estat utama. Biaya sewa yang tinggi ini diteruskan ke pelanggan dalam bentuk harga lebih tinggi.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
