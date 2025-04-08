Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor Naik, Kopi Indonesia Kini Tembus Pasar Eropa

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |18:19 WIB
Ekspor Naik, Kopi Indonesia Kini Tembus Pasar Eropa
Ekspor Naik, Kopi Indonesia Kini Tembus Pasar Eropa (Foto: Dokumen PTPN)
JAKARTA - Kopi Indonesia kini tembus pasar Eropa. Hal ini melalui Java Coffee Estate (JCE) perkebunan kopi yang dikelola melalui kerja sama antara PTPN IV PalmCo dan PTPN I. Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen kopi arabika specialty yang mengedepankan standar keberlanjutan dengan sertifikasi internasional.

Sepanjang tahun 2024 JCE mencatatkan kinerja ekspor yang positif. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai strategi yang diterapkan, termasuk penerapan sertifikasi Rainforest Alliance (RA) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang menjadi syarat utama bagi produk agrikultur tersebut masuk ke pasar dunia khususnya Uni Eropa.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari transformasi berkelanjutan yang dilakukan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

"Dengan berbagai langkah yang kami lakukan, kami ingin menjadikan Java Coffee Estate sebagai produsen kopi berkualitas terbaik yang tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan global. Dengan demikian, kopi premium Indonesia yang dikenal dengan Java Coffee semakin mendunia dan dipercaya oleh pasar dunia,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

1. Peningkatan Produksi

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan produksi kopi di Java Coffee Estate adalah penerapan program intensifikasi melalui replanting, yang telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 dengan total tanaman baru mencapai 1.500 Ha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan menanam ulang pohon kopi menggunakan varietas unggul, sekaligus menerapkan teknologi pertanian terbaru yang lebih efisien.

“Program replanting ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga membantu memperpanjang siklus produksi kopi di perkebunan. Dengan pendekatan yang lebih modern dan berbasis data, Java Coffee Estate memastikan bahwa setiap hektare lahan dikelola secara optimal untuk menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi yang memenuhi standar ekspor,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
