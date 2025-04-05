Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kopi Indonesia Kian Mendunia, Ini Buktinya

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |19:42 WIB
Kopi Indonesia Kian Mendunia, Ini Buktinya
Kopi dari Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Coffee Festival 2025 mengusung tema utama Kopi Keberlanjutan, sebuah kesempatan istimewa yang dimanfaatkan Roemah Indonesia BV untuk keempat kalinya, dalam menghadirkan kekayaan cita rasa kopi Nusantara yang berpadu harmonis dengan tradisi lokal serta komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan. 

1. Menampilakn Sistem Talun

Berbasis pada praktik agroforestri berkelanjutan, Roemah Indonesia BV menampilkan sistem talun, sebuah bentuk kompleks agroforestri khas Indonesia yang telah teruji waktu. Model ini meniru ekosistem hutan alami dan menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan di mana kopi ditanam bersama beragam pohon dan tanaman lainnya, menjadi naungan alami bagi tanaman kopi. 

Talun terbukti efektiff dalam menjaga regenerasi alami lahan, menekan deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, sekaligus memberikan dampak ekonomi nyata bagi para petani lokal. Selain mengangkat metode tanam berkelanjutan, Roemah Indonesia BV juga menghighlight proses pasca panen unik khas Indonesia sebagai solusi di tengah tantangan iklim, yaitu Giling Basah. 

Dalam proses ini, biji kopi dikupas dan dicuci sebelum dikeringkan, sehingga memungkinkan pengeringan yang lebih cepat dan efisien dalam kondisi curah hujan tinggi. Giling Basah menjaga kualitas cita rasa kopi premium serta mendukung perekonomian para petani. Kemitraan dari hulu ke hilir merupakan kunci dalam memperkuat industri kopi Indonesia. 

 

