HOME FINANCE HOT ISSUE

Polusi Udara Memburuk, Menko Luhut Imbau Pakai Masker

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |04:05 WIB
Polusi Udara Memburuk, Menko Luhut Imbau Pakai Masker
Solusi memburuknya polusi udara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Polusi udara Jakarta sudah masuk ke dalam taraf mengkhawatirkan. Sebuah laporan dari Air Quality Index (AQI) bahkan menyatakan kualitas udara di Jakarta berada di kategori tidak sehat dengan poin 156.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berkata untuk kembali wajibkan penggunaan masker.

"Sekarang makanya harus kita wajibkan pakai masker lagi kita amankan terutama teman-teman polisi kemarin harus sudah pakai masker," ujar Luhut.

Sebelumnya dia mengingatkan bahwa siapapun bisa terkena dampak dari polusi udara yang terjadi. Tidak peduli berasal dari golongan dan pangkat apa, kesehatan semua orang menjadi taruhannya jika tidak segera ditangani dengan baik.

Halaman:
1 2
