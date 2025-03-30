Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat untuk menjaga persatuan pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.

“Di tengah suka cita ini, mari kita jaga semangat persatuan,” kata Luhut dalam Instagramnya dikutip Antara di Jakarta, Minggu (30/3/2025).

1. Berikan Terbaik ke Masyarakat

Dia mengatakan Hari Raya merupakan sebuah tujuan dari perjalanan pulang kepada kebersamaan, di mana setiap perjalanan mengisahkan banyak cerita seperti rindu yang terbayar dan keluarga yang kembali menyatu dalam hangatnya silaturahmi.

Di tengah momentum itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menteri dan pejabat pendukung lainnya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, berupa penyesuaian harga tiket pesawat hingga angkutan darat maupun perbaikan jalan.