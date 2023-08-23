Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Minta Ekspor Produk Kereta BUMN ke Mozambik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:21 WIB
Presiden Jokowi Minta Ekspor Produk Kereta BUMN ke Mozambik
Presiden Jokowi Kunjungan ke Mozambik (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan untuk meningkatkan kerja sama antarkedua negara dalam bidang perdagangan. Ia mendorong terbukanya pintu ekspor produk kereta dari Indonesia ke Mozambik.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangannya usai melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Nyusi di Kantor Presiden Republik Mozambik, Maputo, Republik Mozambik, pada Rabu, 23 Agustus 2023.

“Saya juga mendorong ekspor produk kereta oleh BUMN Indonesia ke Mozambik,” kata Jokowi dalam keterangannya.

Selain itu, Presiden Jokowi dan Presiden Republik Mozambik Filipe Nyusi sepakat untuk optimalkan Preferential Trade Agreement (PTA) Indonesia-Mozambik.

“Kami telah sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan PTA oleh pelaku usaha melalui kerja sama antar-Kamar Dagang,” kata Jokowi.

