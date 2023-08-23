Daftar 8 Bidang Usaha Kalla Group, Otomotif hingga Infrastruktur

JAKARTA – Kalla Group merupakan kelompok usaha terbesar di kawasan timur Indonesia dengan kendali usaha berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan.

Diketahui, Kalla Group yang memiliki delapan bidang usaha dengan 24 sub-unit bisnis ini dimiliki oleh mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK).

Kelompok usaha tersebut memiliki bisnis yang menggurita dalam sektor otomotif, infrastruktur, energi, finance, dan lain sebagainya. Tentu perjalanan yang dilalui panjang dan tak mudah, tetapi Kalla Group terus berkembang hingga berhasil menjadi perusahaan megah.

Berikut daftar bidang usaha di berbagai sektor yang menjadi fokus Kalla Group:

1. Transportasi dan Logistik

2. Properti Makassar

3. Ritel

4. Finance