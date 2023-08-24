Advertisement
SMART MONEY

Bukan Hanya dari Orderan, Ini Sumber Cuan Driver Ojol

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |06:13 WIB
Bukan Hanya dari Orderan, Ini Sumber Cuan <i>Driver</i> Ojol
Sumber uang driver ojol. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik sumber pendapatan dari pengemudi ojek online (ojol).

Maraknya trasportasi online di Indonesia membuat terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, salah satunya menjadi pengemudi ojol.

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (24/8/2023) umumnya pendapatan pengemudi ojol diperoleh dari orderan yang diambil.

Selain itu juga mengacu pada jarak tempuh yang akan ditempuh.

Adapun penentuan jam sibuk yang mempengaruhi pendapatan pengemudi ojol.

Nantinya jam sibuk atau tidak akan menghitung besaran pendapatan yang akan diperoleh pengemudi ojol.

Untuk perhitungan jam sibuk, pengemudi ojol akan mendapatkan upah Rp2.500 per kilometer.

