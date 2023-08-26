Bolehkah 1 Orang Memiliki 3 Rekening di Bank BCA?

JAKARTA - Bolehkah 1 orang memiliki 3 rekening di bank BCA? Bank BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia.

Bank yang telah beroperasi sejak 1957 tersebut menawarkan banyak produk tambungan atau pinjaman bagi para nasabahnya. Ditambah lagi, ada banyak fasilitas dan layanan yang diberikan oleh BCA. Tak heran jika nasabah bank tersebut membludak.

Bahkan banyak nasabah yang ingin tahu apakah boleh 1 orang memiliki 3 rekening di bank BCA.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Okezone telah menanyakannya kepada customer service BCA melalui media sosial X (dulunya Twitter). Akun @HaloBCA menjelaskan, nasabah bisa menggunakan satu identitas yang sama untuk membuka dua atau tiga rekening yang berbeda.

Namun, untuk produk rekening BCA TabunganKu dan Simpanan Pelajar satu orang hanya bisa memiliki satu rekening. Kecuali bagi orang tua yang membuka Rekening TabunganKu untuk anak yang masih di bawah perwalian sesuai pada kartu keluarga.