Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bolehkah 1 Orang Memiliki 3 Rekening di Bank BCA?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |19:02 WIB
Bolehkah 1 Orang Memiliki 3 Rekening di Bank BCA?
Bolehkah 1 orang memiliki 3 rekening di bank BCA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bolehkah 1 orang memiliki 3 rekening di bank BCA? Bank BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia.

Bank yang telah beroperasi sejak 1957 tersebut menawarkan banyak produk tambungan atau pinjaman bagi para nasabahnya. Ditambah lagi, ada banyak fasilitas dan layanan yang diberikan oleh BCA. Tak heran jika nasabah bank tersebut membludak.

Bahkan banyak nasabah yang ingin tahu apakah boleh 1 orang memiliki 3 rekening di bank BCA.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Okezone telah menanyakannya kepada customer service BCA melalui media sosial X (dulunya Twitter). Akun @HaloBCA menjelaskan, nasabah bisa menggunakan satu identitas yang sama untuk membuka dua atau tiga rekening yang berbeda.

Namun, untuk produk rekening BCA TabunganKu dan Simpanan Pelajar satu orang hanya bisa memiliki satu rekening. Kecuali bagi orang tua yang membuka Rekening TabunganKu untuk anak yang masih di bawah perwalian sesuai pada kartu keluarga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180685/bca_syariah-5RGE_large.jpg
BCA Syariah Bukukan Pembiayaan Rp12,2 Triliun, 24,8% di Sektor Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173150/bca-7gTh_large.jpg
BCA Mobile Berangsur Normal Usai Error, Ini Instruksi BCA ke Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173140/bca-dXha_large.jpg
BCA Mobile dan MyBCA Error Hari Ini, BCA Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169863/bca-pvPs_large.jpg
BCA Investigasi Isu Pembobolan Rekening Nasabah Rp70 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169835/bca-uF7e_large.jpg
Heboh Rekening BCA Rp70 Miliar Dibobol, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169667/bca-68XT_large.jpg
BCA Bantah Isu Pembobolan Dana Nasabah Rp70 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement