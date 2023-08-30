Begini Cara ke RS Pakai BPJS Kesehatan Tanpa Rujukan

JAKARTA - Syarat ke RS pakai BPJS tanpa rujukan akan diulas dalam artikel ini.

Jika Anda adalah pengguna BPJS aktif dan ingin berobat ke RS, anda tidak bisa langsung datang ke rumah sakit.

Anda harus ke fasilitas kesehatan (faskes) 1 terlebih dahulu, seperti klinik atau puskesmas untuk melakukan pemeriksaan atas keluhan kesehatan anda dan mendapat rujukan untuk ke RS jika faskes 1 tidak memadai.

Namun, tahukah anda kalau ada beberapa syarat yang memperbolehkan pengguna BPJS untuk bisa berobat ke rumah sakit tanpa rujukan dari faskes 1? Tetapi layanan ini hanya diberikan kepada pasien yang mengalami kondisi darurat.

Rabu (30/8/2023), berikut ini adalah syarat ke RS pakai BPJS tanpa rujukan.

1. Kondisi yang dialami pasien dapat membahayakan dan mengancam nyawa, baik bagi pasien itu sendiri ataupun orang lain serta lingkungannya.