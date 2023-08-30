Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara ke RS Pakai BPJS Kesehatan Tanpa Rujukan

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |06:02 WIB
Begini Cara ke RS Pakai BPJS Kesehatan Tanpa Rujukan
Syarat pakai BPJS Kesehatan tanpa rujukan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Syarat ke RS pakai BPJS tanpa rujukan akan diulas dalam artikel ini.

Jika Anda adalah pengguna BPJS aktif dan ingin berobat ke RS, anda tidak bisa langsung datang ke rumah sakit.

 BACA JUGA:

Anda harus ke fasilitas kesehatan (faskes) 1 terlebih dahulu, seperti klinik atau puskesmas untuk melakukan pemeriksaan atas keluhan kesehatan anda dan mendapat rujukan untuk ke RS jika faskes 1 tidak memadai.

Namun, tahukah anda kalau ada beberapa syarat yang memperbolehkan pengguna BPJS untuk bisa berobat ke rumah sakit tanpa rujukan dari faskes 1? Tetapi layanan ini hanya diberikan kepada pasien yang mengalami kondisi darurat.

 BACA JUGA:

Dirangkum Okezone, Rabu (30/8/2023), berikut ini adalah syarat ke RS pakai BPJS tanpa rujukan.

1. Kondisi yang dialami pasien dapat membahayakan dan mengancam nyawa, baik bagi pasien itu sendiri ataupun orang lain serta lingkungannya.

