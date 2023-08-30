Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

PUPR Gelontorkan Rp35,37 triliun untuk IKN pada 2024, Ini Daftar Proyeknya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |17:39 WIB
PUPR Gelontorkan Rp35,37 triliun untuk IKN pada 2024, Ini Daftar Proyeknya
PUPR gelontokan Rp35,37 triliun untuk pembangunan IKN pada 2024. (Foto: MPI)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Rp35,37 triliun pada tahun 2024 untuk membangun infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan total alokasi tersebut setara 24 persen dari pagu Kementerian PUPR tahun 2024 sebesar Rp146,99 triliun.

 BACA JUGA:

"Dukungan infarstruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp35,37 trliun dengan kegiatan antara lain penanganan banjir sungai sepaku, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder distrik di kawasan IKN, OPA instalasi penyediaan air dan bangunan pendukung spam sepaku serta jaringan perpipaanya, bangunan gedung istana kepresidenan dan kementerian serta pembangunan rusun ASN dan Hankam," ujar Menteri Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/8/2023).

Lebih rinci, Menteri Basuki mengungkap anggaran tersebut akan digunakan masing-masing unit eselon mulai dari Ditjen Bina Marga, Perumahan, Cipta Karya, hingga SDA (Sumber Daya Air).

 BACA JUGA:

Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi sebesar RpRp16,67 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat dan Timur, Jalan Feeder di kawasan IKN, Jalan Akses menuju masjid di kawasan IKN hingga pembangunan landasan udara untuk Bandara VVIP.

Halaman:
1 2
