5 Contoh Surat Penawaran Barang Resmi, Berikut Formatnya

JAKARTA - Contoh surat penawaran barang resmi ada begitu banyak. Anda pun harus memahaminya agar tidak salah dalam urusan surat menyurat.

Surat penawaran barang dibuat perusahaan yang bertujuan untuk menawarkan barang pada perusahaan lain. Surat ini harus dibuat secara formal agar transaksi jual beli lebih aman.

Surat penawaran barang pun memiliki beberapa fungsi di antaranya:

- Memperkenalkan dan memberikan penjelasan mengenai barang atau jasa yang dijual kepada calon pembeli yang potensial.

- Menarik minat beli calon pelanggan terhadap barang atau jasa yang dijual.

- Sebagai salah satu media promosi bisnis.

- Menjaga relasi bisnis dan pelanggan Anda.

- Untuk meningkatkan profesionalisme bisnis Anda.