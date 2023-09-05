Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Contoh Surat Penawaran Barang Resmi, Berikut Formatnya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:07 WIB
5 Contoh Surat Penawaran Barang Resmi, Berikut Formatnya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Contoh surat penawaran barang resmi ada begitu banyak. Anda pun harus memahaminya agar tidak salah dalam urusan surat menyurat.

Surat penawaran barang dibuat perusahaan yang bertujuan untuk menawarkan barang pada perusahaan lain. Surat ini harus dibuat secara formal agar transaksi jual beli lebih aman.

Surat penawaran barang pun memiliki beberapa fungsi di antaranya:

- Memperkenalkan dan memberikan penjelasan mengenai barang atau jasa yang dijual kepada calon pembeli yang potensial.

- Menarik minat beli calon pelanggan terhadap barang atau jasa yang dijual.

- Sebagai salah satu media promosi bisnis.

- Menjaga relasi bisnis dan pelanggan Anda.

- Untuk meningkatkan profesionalisme bisnis Anda.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/09/320/1178759/tujuh-pasar-loak-paling-diburu-pembeli-xFhbDx77bD.jpg
Tujuh Pasar Loak Paling Diburu Pembeli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/09/320/1178741/sepuluh-barang-bekas-paling-dicari-pembeli-rCRxtJbpg9.jpg
Sepuluh Barang Bekas Paling Dicari Pembeli
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement