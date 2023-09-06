Ternyata Ini 3 Penyebab Akun Gojek Tiba-Tiba Anyep

JAKARTA - Akun Gojek tiba-tiba anyep ternyata ada penyebabnya. Adapun penyebab utama akun gojek sering anyep adalah alamat dan waktu pemesanan yang dipilih dianggap kurang sesuai dengan titik lokasi yang ada.

Pada dasarnya penyebab akun gojek yang anyep ini tidak hanya sekali dua kali saja, sebenarnya permasalahan ini perlu dicermatin dan di atasin dengan khusus.

Karena pasalnya seorang driver gojek pun tentu memiliki keinginan untuk terus mendapatkan orderan yang lebih banyak. Beberapa driver sempat melontarkan keluh kesah mereka bahwa akun gojek sering tiba - tiba anyep, bahkan mereka hanya mendapatkan satu orderan dalam sehari.

Anyepnya akun gojek tidak lepas dari berbagai faktor salah satunya terjadi karena sepi peminat, atau bahkan beberapa akun lain telah melakukan improve untuk mengembangkan strategi khusus dalam dunia persaingan.

Berikut ini penyebab akun gojek tiba - tiba anyep:

1. Performa kurang baik

Salah satu hal yang menyebabkan performa baik sendiri yakni karena terlalu sering membatalkan orderan, menolak permintaan layanan yang masuk, hingga adanya aplikasi pihak ketiga yang dilarang oleh perusahaan. Sehingga persaingan dari segi ranting pelanggan akan lebih jelek dibandingkan dengan akun lain.

2. Lokasi mangkal yang terlalu ramai

Saat kondisi akun driver Gojek kurang prima karena riwayat kinerja tersebut, maka sistem Gojek akan mendahulukan driver lain dengan riwayat kerja lebih yang baik.