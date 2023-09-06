Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini 3 Penyebab Akun Gojek Tiba-Tiba Anyep

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |13:00 WIB
Ternyata Ini 3 Penyebab Akun Gojek Tiba-Tiba Anyep
Penyebab Akun Gojek Tiba-Tiba Anyep. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Akun Gojek tiba-tiba anyep ternyata ada penyebabnya. Adapun penyebab utama akun gojek sering anyep adalah alamat dan waktu pemesanan yang dipilih dianggap kurang sesuai dengan titik lokasi yang ada.

Pada dasarnya penyebab akun gojek yang anyep ini tidak hanya sekali dua kali saja, sebenarnya permasalahan ini perlu dicermatin dan di atasin dengan khusus.

Karena pasalnya seorang driver gojek pun tentu memiliki keinginan untuk terus mendapatkan orderan yang lebih banyak. Beberapa driver sempat melontarkan keluh kesah mereka bahwa akun gojek sering tiba - tiba anyep, bahkan mereka hanya mendapatkan satu orderan dalam sehari.

Anyepnya akun gojek tidak lepas dari berbagai faktor salah satunya terjadi karena sepi peminat, atau bahkan beberapa akun lain telah melakukan improve untuk mengembangkan strategi khusus dalam dunia persaingan.

Berikut ini penyebab akun gojek tiba - tiba anyep:

1. Performa kurang baik

Salah satu hal yang menyebabkan performa baik sendiri yakni karena terlalu sering membatalkan orderan, menolak permintaan layanan yang masuk, hingga adanya aplikasi pihak ketiga yang dilarang oleh perusahaan. Sehingga persaingan dari segi ranting pelanggan akan lebih jelek dibandingkan dengan akun lain.

2. Lokasi mangkal yang terlalu ramai

Saat kondisi akun driver Gojek kurang prima karena riwayat kinerja tersebut, maka sistem Gojek akan mendahulukan driver lain dengan riwayat kerja lebih yang baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement