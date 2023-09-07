Tol Trans Sumatera Bertambah 192 Km

JAKARTA - Sumatera akan memiliki beberapa tol baru Jalan Tol Trans Sumater (JTTS). Pembangunan JTTS ini akan menambah sepanjang 192 km.

Proses pembangunan JTTS dilakukan hingga akhir 2023. Pembangunan ini akan mendukung konektivitas serta perekonomian di Pulau Sumatera.

BACA JUGA: Daftar 5 Ruas Jalan Tol Baru di Trans Sumatera

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, hal itu diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan mendongkrak perekonomian di pulau Sumatera.

BACA JUGA: Ini 3 Jalan Tol Pertama dan Tertua di Indonesia

"Kemudian untuk jalan tol trans Sumatera yang akan selesai di 2023 ditargetkan 5 ruas sepanjang 192 km," ujar Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI.