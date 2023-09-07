Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Trans Sumatera Bertambah 192 Km

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |07:02 WIB
Tol Trans Sumatera Bertambah 192 Km
5 Ruas Tol Baru di Trans Sumatera. (Foto: Okezone.com/HK)
A
A
A

JAKARTA - Sumatera akan memiliki beberapa tol baru Jalan Tol Trans Sumater (JTTS). Pembangunan JTTS ini akan menambah sepanjang 192 km.

Proses pembangunan JTTS dilakukan hingga akhir 2023. Pembangunan ini akan mendukung konektivitas serta perekonomian di Pulau Sumatera.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, hal itu diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan mendongkrak perekonomian di pulau Sumatera.

"Kemudian untuk jalan tol trans Sumatera yang akan selesai di 2023 ditargetkan 5 ruas sepanjang 192 km," ujar Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/470/3124720/jalan_tol-qfdT_large.jpg
Jadwal Diskon Tarif Tol 20% Tol Trans Sumatera Selama Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101543/jalan_tol-EugN_large.jpg
Tarif Tol Pekanbaru - Kampar Bakal Naik di Awal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/320/3078349/prabowo-lanjutkan-proyek-tol-trans-sumatera-hingga-2-998-km-pjuNzSzzh0.jpg
Prabowo Lanjutkan Proyek Tol Trans Sumatera hingga 2.998 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/320/3034743/cek-tarif-baru-tol-binjai-langsa-berlaku-mulai-18-juli-2024-FHgxNwlqHS.png
Cek Tarif Baru Tol Binjai-Langsa, Berlaku Mulai 18 Juli 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/320/3006329/tol-trans-sumatera-disebut-biang-macet-begini-tanggapan-staf-erick-thohir-1apAXowKJA.jpg
Tol Trans Sumatera Disebut Biang Macet, Begini Tanggapan Staf Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/320/2982895/dugaan-korupsi-jalan-tol-trans-sumatera-begini-penjelasan-hutama-karya-JggUZP7U8W.jpg
Dugaan Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera, Begini Penjelasan Hutama Karya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement