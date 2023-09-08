Advertisement
HOME FINANCE

Tingkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan, Pegadaian Kick Off Program Clean and Gold Movement

Imam Rachmawan , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |17:34 WIB
Tingkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan, Pegadaian Kick Off Program Clean and Gold Movement
Foto: dok. Pegadaian
A
A
A

JAKARTA – Sebagai upaya meningkatkan kapasitas Bank Sampah di Indonesia, PT Pegadaian menggelar Kick Off Clean and Gold Movement yang digelar di Kantor Pegadaian Kenari, Jakarta pada (8/9/2023). Gerakan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Bank Sampah Binaan PT Pegadaian hingga mencapai 240 Bank Sampah di akhir tahun 2023.

Rangkaian Kegiatan Kick Off Clean and Gold Movement dihadiri oleh Rully Yusuf selaku Executive Vice President TJSL PT Pegadaian, Aisyah Syafei selaku Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya KLHK, Mina Dewi Sukmawati selaku Ketua Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) binaan Pegadaian, serta Swietenia Puspa Lestari yang merupakan aktivis lingkungan dan CEO Divers Clean Action.

Pada kesempatan ini, melalui program Clean and Gold Movement, PT Pegadaian tidak hanya melakukan rekrutmen bank sampah binaan melainkan juga kompetisi bank sampah tingkat Nasional.

Hal ini bertujuan untuk melahirkan jagoan-jagoan dari masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, serta membuka kesempatan bagi kelompok peserta bank sampah untuk menyampaikan berbagai keunggulannya, diantaranya inovasi yang dilakukan dalam mengelola bank sampah itu sendiri.

Dalam sambutannya, Rully Yusuf mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kewajiban Pegadaian dalam mewujudkan implementasi ESG di lingkungan perusahaan. Persoalan sampah seakan tidak ada habisnya, karena setiap hari kita sebagai manusia memproduksi sampah.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
