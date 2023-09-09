5 Fakta Pertamax Green 92 Pengganti Pertalite yang Harganya Lebih Mahal

JAKARTA - Pemerintah berencana menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan menggantikannya dengan Pertamax Green 92. BBM terbaru Pertamina ini merupakan hasil campuran etanol dengan Pertalite.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, harga BBM Pertamax Green 92 bakal lebih mahal dari Pertalite.

Okezone merangkum fakta-fakta terkait Pertamax Green 92, Sabtu (9/9/2023):

1. Alasan Pertalite Dihapus Jadi Pertamax Green 92

Alasan BBM Pertalite diusulkan dihapus dan muncul Pertamax Green tengah hangat dibicarakan. Hal ini dikarenakan PT Pertamina akan meningkatkan kadar oktan Pertalite dari RON 90 menjadi RON 92 atau Pertamax Green, yakni kandungan bahan bakar yang dicampur dengan etanol 7%.