HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Instansi yang Buka Lowongan CPNS Lulusan SMK Tahun 2023

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |04:58 WIB
Daftar Instansi yang Buka Lowongan CPNS Lulusan SMK Tahun 2023
Instansi yang buka lowongan CPNS untuk lulusan SMK (Foto: Okezone)
JAKARTA - Daftar instansi yang buka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi lulusan SMK tahun 2023. Pendaftaran CPNS bakal dibuka pada 17 September 2023.

Beberapa Kementerian telah membuka lowongan bagi lulusan SMK serta telah mengumumkan kriteria yang harus dipenuhi pada CPNS 2023.

Berikut ini Okezone merangkum beberapa instansi yang buka barisan CPNS lulusan SMK tahun 2023 dari berbagai sumber, Rabu (13/9/2023).

1. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian ikut membuka formasi CPNS bagi lulusan SMK. Terdapat berbagai posisi yang telah disediakan.

2. Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan juga membuka formasi CPNS untuk lulusan SMK. Sebelumnya terdapat 2.445 formasi dan 684 tersedia untuk lulusan SMK. Namun untuk formasi tahun ini belum ada informasi lanjutan.

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut membuka formasi CPNS bagi lulusan SMK. Terdapat 1.015 formasi CPNS yang telah disediakan, untuk lulusan SMK bisa mendaftar sebagai penjaga tahanan.

