Presiden Jokowi Perintahkan Bahlil Redam Protes Warga Pulau Rempang

JAKARTA – Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait peristiwa bentrokan yang terjadi di Rempang, menolak pembangunan kawasan industri.

Bentrokan tersebut terjadi antara masyarakat adat dengan aparat gabungan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Jokowi beranggapan bahwa bentrokan tersebut terjadi karena tidak terbentuk komunikasi yang baik antara dua pihak yang berseteru.

Menurut Jokowi, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia akan meredam situasi yang memanas dengan memberikan penjelasan dalam waktu dekat.

"Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi usai mengunjungi Pasar Kranggot, Cilegon.