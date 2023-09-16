Ini Kekayaan Anggota DPR RI Andre Rosiade, Mertua Pratama Arhan

JAKARTA - Ini kekayaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andre Rosiade yang merupakan mertua pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan, kekayaannya tidak main-main.

Kini tengah jadi sorotan publik atas kekayaan yang dimiliki ayah dari selebgram Azizah Salsha itu. Lebih lanjut, Andre juga merupakan anggota DPR RI sejak tahun 2019.

BACA JUGA:

Pria berusia 44 tahun itu telah menjadi sorotan publik karena baru saja menikahkan anaknya Azizah dengan penggawa Timnas Garuda Indonesia Pratama Arhan.

Hal itu yang membuat sejumlah publik penasaran atas kekayaan yang dimiliki pejabat DPR RI tersebut.

BACA JUGA:

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jumat (15/9/2023), Andre Rosiade terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Maret 2022 untuk tahun periodik 2021. Diketahui bahwa kekayaan yang dimiliki Andre Rosiade mencapai Rp28.913.173.555