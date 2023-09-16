Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Penyebab QRIS BCA Tidak Muncul

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |19:02 WIB
3 Penyebab QRIS BCA Tidak Muncul
Penyebab QRIS BCA tidak muncul (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penyebab QRIS BCA tidak muncul membuat para nasabah terkadang panik. Pasalnya, ada beberapa kesalahan dari sistem BCA yang membuat nasabah tidak tahu.

Berikut ini penyebab QRIS BCA tidak muncul yang dirangkum Okezone, Sabtu (16/9/2023).

1. Hari Libur

Pertama adalah karena hari libur nasional, sabtu dan minggu di mana pencairan tidak dapat dilakukan karena BCA tutup.

2. Gangguan Sistem

Faktor lainnya adalah karena gangguan dari sistem di mana menyebabkan semua transaksi tertunda bahkan gagal. Terkadang ada maintenance ataupun perbaikan di mana sementara sistem BCA belum bisa bekerja maksimal. Selain itu ketika antrean pencairannya sedang banyak maka membutuhkan waktu untuk mendapatkan pelayanannya.

3. Aplikasi Handphone tidak mendukung

Beberapa smartphone sudah memiliki aplikasi yang canggih. Sayangya, tidak semua handphone punya aplikasi seperti QRIS sehingga pembayaran digital ini tidak bisa dilakukan.

Cara Mengatasi QRIS BCA Tidak Masuk

Faktor transaksi tidak valid ataupun refund akan memakan proses lebih lama karena ada perhitungan ulang. Berikutnya permasalahannya adalah dari perangkat merchant, saat sinyal tidak stabil maka tidak dapat mengakses informasi saldo dengan baik. Jadi pastikan sudah menyiapkan koneksi yang baik agar dapat cek saldo secara lancar.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
