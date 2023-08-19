Advertisement
HOME FINANCE

Edukasi Penggunaan QRIS, Pesta Rakyat Simpedes Hadir Menyapa Kota Yogyakarta

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |08:57 WIB
Edukasi Penggunaan QRIS, Pesta Rakyat Simpedes Hadir Menyapa Kota Yogyakarta
Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI
A
A
A

Yogyakarta - Setelah sukses menggelar rangkaian kegiatan Pesta Rakyat Simpedes (PRS) di Bandung. BRI PRS 2023 siap menyapa kota yang dijuluki kota pelajar yaitu Yogyakarta sebagai kota kedua dikunjungi dalam rangkaian acara ini.

BRI secara konsisten terus mendorong untuk memberdayakan UMKM, literasi digital, dan memberikan pelayanan perbankan bagi nasabah. Gelaran yang diselenggarakan oleh Tabungan BRI Simpedes ini mengusung tema “Pede Raih Peluang” yang akan digelar pada 19 - 20 Agustus 2023 di Lapangan Parkir Stadion Mandala Krida Yogyakarta.

BRI berharap dengan hadirnya PRS 2023 ini mampu meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat, pemberdayaan dan perluasan pasar UMKM, serta memberikan layanan yang lengkap kepada seluruh nasabah Tabungan BRI Simpedes. Seiring berkembangnya zaman yang pesat, BRI mengambil andil dengan cara memberikan edukasi tentang penggunaan keuangan digital kepada masyarakat serta mendorong akuisisi pedagang melalui pembayaran digital QRIS BRI yang tidak membebankan UMKM.

 BACA JUGA:

Melalui Pesta Rakyat Simpedes, BRI terus berkomitmen untuk mendukung UMKM untuk terus tumbuh dan meraih peluang bisnisnya. Selain itu melalui kegiatan ini BRI terus mensosialisasikan penggunaan QRIS BRI sebagai bentuk edukasi digitalisasi finansial kepada masyarakat. Tentunya hal ini sejalan dengan komitmen PRS tahun ini untuk meningkatkan serta mengajak seluruh UMKM semakin pede meraih peluang mendapatkan segala lini bisnis dan menjadi pemenang di masa depan.

Grebek Pasar Sebagai Ajang Edukasi Keuangan Digital Para Pedagang

