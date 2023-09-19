Sidak Pasar Pagi-Pagi, Presiden Jokowi Cek Harga Pangan hingga Bagikan Bansos

, Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |07:43 WIB

Presiden Jokowi sidak pasar pagi-pagi untuk cek harga dan bagikan bansos. (Foto: MPI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Selasa (19/9/2023).

Pantauan MNC Portal, Jokowi tiba sekira pukul 07.00 WIB.

Tampak menyambut dan mendampingi Jokowi, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Saat turun dari mobil, Jokowi terlihat menyapa para warga dan pedagang.

Jokowi pun menghampiri kerumunan warga tersebut.

Selain menyapa, Jokowi juga berfoto selfie dengan beberapa warga.