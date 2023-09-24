Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Minta Setiap Bulan Harus Ada Groundbreaking Di IKN

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |04:43 WIB
Jokowi Minta Setiap Bulan Harus Ada Groundbreaking Di IKN
Pembangunan IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi meminta untuk setiap bulan dilakukan prosesi peletakan batu pertama untuk berbagai proyek di IKN Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Setiap bulan harus ada groundbreaking berikutnya dan saya akan datang ke sini setiap bulan, dan jadwalnya memang sudah ada di Kepala Otorita (IKN)," kata Presiden saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Hotel Vasanta di kawasan IKN.

Hal ini merupakan groundbreaking hotel kedua di kawasan IKN setelah Hotel Nusantara pada dua hari lalu. Tidak hanya itu, Jokowi juga telah melakukan groundbreaking untuk Pusat Pelatihan Nasional PSSI dan sebuah rumah sakit.

Dengan dilakukannya peletakan batu pertama ini, Kepala Negara berharap akan menjadi motor percepatan pembangunan IKN. Presiden juga berharap akan semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN, baik hotel, rumah sakit, universitas, hingga taman safari.

"Tadi malam juga kita bicara untuk taman safari dan lain-lain akan segera dimulai di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden.

Jokowi juga menegaskan bahwa pembangunan IKN ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh dunia usaha.

