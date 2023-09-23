Tersambung Tol, Balikpapan-IKN Cuma 30 Menit

JAKARTA - Kementerian PUPR memastikan Jalan Tol Balikpapan ke IKN Nusantara beroperasi pada 2024. Target itu sejalan dengan upaya finalisasi pembangunan yang juga ditargetkan rampung tahun depan.

Panjang jalan tol mencapai kurang lebih 40 kilometer (Km). Jalan tol ini akan terhubung dengan jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), sehingga mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari yang sebelumnya 2 jam menjadi hanya sekitar 30-40 menit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya saat ini fokus pada pengerjaan Tol Balikpapan-IKN Nusantara, selain sejumlah infrastruktur dasar di kawasan Ibu Kota Baru.

"Sekarang ini yang kita utamakan adalah jalur tol dari Balikpapan ke IKN, kita sudah punya Balikpapan ke Samarinda, nanti kita belokan ke IKN supaya nanti orang dari Balikpapan ke IKN, tidak lebih dari 40 menit," ujar Basuki, Sabtu (23/9/2023).

BACA JUGA: Bandara VVIP IKN Mulai Dibangun November 2023

Dia menyebut pihaknya telah melakukan pengecekan langsung atas pembangunan Tol Balikpapan-IKN, saat ini jalan tersebut sudah menembus Pulau Balang, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kemarin kita sudah telusuri detail-nya sudah tembus ke sampai ke Pulau Balang, mudah-mudahan tahun depan sudah mulai beroperasi," ungkap pria yang akrab disapa Pak Bas itu.