HOME FINANCE PROPERTY

Groundbreaking Hotel Lagi, Jokowi: IKN Tak Hanya Dibangun Pemerintah tapi Dunia Usaha

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |10:18 WIB
<i>Groundbreaking</i> Hotel Lagi, Jokowi: IKN Tak Hanya Dibangun Pemerintah tapi Dunia Usaha
Jokowi groundbreaking hotel di IKN Nusantara (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Jokowi melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Hotel Vasanta di kawasan IKN Nusantara. Jokowi menegaskan pembangunan IKN tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh dunia usaha.

"Kita hanya ingin menyampaikan kepada dunia usaha bahwa pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi dunia usaha juga sudah masuk," kata Presiden dalam keterangannya, Sabtu (23/9/2023).

Ini merupakan groundbreaking hotel kedua di kawasan IKN setelah Hotel Nusantara pada dua hari lalu. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah melakukan groundbreaking untuk Pusat Pelatihan Nasional PSSI dan sebuah rumah sakit.

Presiden pun meminta agar setiap bulan dilakukan prosesi peletakan batu pertama untuk berbagai proyek di IKN.

"Setiap bulan harus ada groundbreaking berikutnya dan saya akan datang ke sini setiap bulan, dan jadwalnya memang sudah ada di Kepala Otorita (IKN)," ungkapnya.

Dengan adanya berbagai peletakan batu pertama tersebut, Kepala Negara berharap akan menjadi motor percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden juga berharap akan makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN, baik hotel, rumah sakit, universitas, hingga taman safari.

