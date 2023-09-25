Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Keberangkatan 32 Calon Pekerja Migran Ilegal Digagalkan, Ini Modusnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |08:31 WIB
Keberangkatan 32 Calon Pekerja Migran Ilegal Digagalkan, Ini Modusnya
Calon Pekerja migran di Bandara Kertajati (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tim Pengawas Ketenagakerjaan berhasil mencegah upaya penempatan 32 orang Calon Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural ke Timur Tengah setelah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang mengakui saat ini masih kerap terjadi pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui jalur non prosedural serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Indonesia.

"Saya minta pelaku yang memfasilitasi penempatan secara nonprosedural untuk ditindak tegas sesuai ketentuan dan pastikan korbannya untuk dilindungi dengan baik termasuk dipulangkan ke daerah asalnya," ujar Haiyani dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/9/2023).

Haiyani menegaskan pemerintah tidak mentolerir siapa pun yang terlibat harus diproses hukum. Menurutnya, pemerintah tidak pernah melarang warganya untuk bekerja di mana, tetapi pemerintah punya kewajiban untuk memfasiltasi dan mengatur agar penempatan tenaga kerja dilaksanakn sesuai ketentuan, demi kepastian pelindungan kepada calon pekerja migran itu sendiri.

"Saya mengajak kembali semua pihak untuk mewujudkan penempatan calon pekerja migran yang profesional dan bermartabat demi pelindungan calon pekerja migran maupun reputasi negara. Tindak tegas pelaku, dan selamatkan korban penempatan non prosedural," sambungnya.

