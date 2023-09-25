Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Kian Mahal, Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Solusi ke Petani

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:15 WIB
Harga Beras Kian Mahal, Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Solusi ke Petani
Petani beras keluhkan harga yang kian mahal. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Petani beras mengeluhkan harga yang kini sangat naik hingga tak bisa menima keuntungan.

Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menilai keluhan petani wajib didengar karena mereka bagian utama dari mata rantai produksi beras nasional.

"Kami Partai Perindo sangat menghargai kerja keras para petani padi. Mereka adalah bagian terpenting dari mata rantai produksi beras nasional. Kalau mereka tidak menanam padi, kita akan krisis pangan atau bergantung pada impor beras. Jadi keluhan petani padi itu wajib didengarkan," kata Yerry kepada wartawan, Sabtu, 23 September 2023.

Yerry yang merupakan Caleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara ini mengatakan para petani mengeluhkan harga beli gabah yang rendah.

Berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), gabah petani dihargai Rp5.000 per kilogram waktu panen raya. Lalu pada saat kemarau panjang seperti ini harganya naik ke Rp7.500 per kg.

"Keluhan petani itu karena disparitas harga gabah yang rendah, dibandingkan dengan harga jual beras berkisar antara Rp12.000 sampai Rp14.500 per kilogram. Jadi petani mengeluhkan dan menduga bahwa yang mendapat untung terbesar adalah pihak korporasi atau perusahaan pedagang beras," ungkap Yerry.

Halaman:
1 2
