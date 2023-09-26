Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dilarang Jualan, TikTok Shop Singgung Nasib 6 Juta Penjual Lokal

Rio Adryawan , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |07:32 WIB
Dilarang Jualan, TikTok Shop Singgung Nasib 6 Juta Penjual Lokal
Tanggapan TikTok Indonesia setelah Dilarang Jualan Oleh Negara. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - TikTok Indonesia menanggapi keputusan pemerintah soal platform media sosial dilarang melakukan transaksi jual beli barang. TikTok pun berharap Pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap penjual.

"Kami akan tetap menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun kami juga berharap Pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap penghidupan 6 juta penjual lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop," kata juru bicara TikTok Indonesia, dikutip dari Antara, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 baru saja direvisi melarang platform social commerce memfasilitasi perdagangan. Platform itu hanya bisa mempromosikan barang dan jasa, namun, tidak bisa membuka fasilitas transaksi.

TikTok Indonesia mengaku menerima keluhan dari penjual yang meminta kejelasan setelah aturan baru itu diumumkan hari ini.

"Perlu kami tegaskan kembali bahwa social commerce lahir sebagai solusi bagi masalah nyata yang dihadapi UMKM untuk membantu mereka berkolaborasi dengan kreator lokal guna meningkatkan traffic ke toko online mereka," kata TikTok Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133317/emak_emak_cari_cuan_lewat_konten_creator-7PUY_large.png
Raup Cuan, Emak-Emak di RI Kini Jadi Konten Kreator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133313/belanja_online-vy6U_large.jpg
Transaksi Belanja Online Meroket di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/455/3124702/belanja_online-YpL3_large.jpg
Transaksi Belanja Online Orang RI Naik 10 Kali Lipat saat Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/455/3111416/tokopedia-LpBa_large.jpg
Tren Belanja Online Awal 2025, Ini Barang yang Paling Laris Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/455/3102374/bukalapak-PTi9_large.jpg
Bukalapak Tutup Bisnis E-commerce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/320/3100142/airlangga-1byD_large.jpg
Transaksi Belanja di Indonesia Rp25,4 Triliun, Diskon 2024 Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement