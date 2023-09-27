Jasa Joki Pinjol Galbay Apakah Aman?

JAKARTA - Jasa joki pinjol galbay apakah aman? Istilah pinjaman online (pinjol), identik dengan fenomena gagal bayar (galbay) oleh para nasabahnya.

Fenomena galbay ini bisa membuat nasabah yang mengalaminya pusing lantaran tunggakan biaya pelunasan hanya akan semakin bertambah banyak seiring dengan terlewatnya masa pelunasan pinjaman.

Padahal boleh jadi uangnya sudah benar-benar tidak bersisa. Akhirnya yang terjadi adalah lingkar setan. Gali lubang, tutup lubang. Melunasi utang dengan berutang ke tempat lainnya.

Hal tersebut selalu menjadi momok menakutkan bagi orang-orang yang terlibat dalam skema perutangan utamanya di pinjol. Sehingga seakan muncul sebagai jawaban agar terhindar dari masalah barusan, muncullah sebuah jasa baru yang akhirnya dikenal luas dengan sebutan ‘joki pinjol galbay’ ini.

Lantas Jasa joki pinjol galbay apakah aman?